Лиссабон, 29 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Парламент Португалии обсудят возможность снятия запрета на эвтаназию, сообщает 29 мая Associated Press.

Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2 половина XVII века

Сегодня 29 мая, законодателям придется определиться в данном вопросе. В основном сторонниками легализации эвтаназии являются левые партии, которые занимают большинство мест в законодательном органе страны. Если они одобрят подобную меру, то она может быть заблокирована президентом страны.

Напомним, сторонники легализации эвтаназии утверждают, что она необходима из соображений гуманизма. Однако в этом ими осуществляется подмена понятий, так как гуманизм как раз подразумевает признание человеческой жизни высшей ценностью.