Барнаул, 29 мая, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, получивший российское гражданство, будет востребован в спорте, считает один из основателей Центра «Top Team Siberia» (Алтайский край) Александр Локтев.

Top Team Siberia Джефф Монсон проводит тренировку в Барнауле

«Я очень ряд за Монсона и это наверное логично, что он получил российское гражданство. Отношусь к нему с большим уважением, имел возможность лично с ним познакомиться в Барнауле, куда он по нашему приглашению приезжал на бой, а потом — на открытие клуба смешанных единоборств.

Джефф всегда мечтал работать в России, работать с молодыми бойцами-профессионалами. И уверен, что сейчас у него есть реальная возможность этим заняться. Как профессионал высокого уровня, он может многое дать спортсменам. К тому же как человек он очень развитая, интересная личность. Это тоже поможет бойцам в плане развития боевого духа.

И уверен, что мы ещё раз пригласим его в Барнаул — уже в качестве россиянина, когда будем открывать второй клуб. Надеюсь, в ближайшем будущем мы это осуществим», — резюмировал Александр Локтев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM российское гражданство американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон получил на основании указа, который подписал президент Владимир Путин. За свою карьеру 47-летний спортсмен провел 87 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 60 побед.