Еманжелинск, Челябинская область, 29 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Прокуратура южноуральского города Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по делу теперь уже бывшего инспектора Государственной жилищной инспекции. Его обвиняют в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Владимир Маковский. Осуждённый. 1879

Следствие считает, что в июле 2017 года чиновник вымогал взятку у директора одной из управляющих компаний. Требовал 50 тыс. рублей. Взамен он обещал не проводить больше проверки и не привлекать его к административной ответственности.

Речь шла о приостановлении работы управляющей компании. Директор обратился в правоохранительные органы. Теперь экс-чиновнику грозит либо штраф от 2 млн до 4 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Сейчас он находится в СИЗО. Его денежные средства, правда, всего 12 тыс. рублей, арестованы.

Добавим, преступление было выявлено сотрудниками полиции. Гражданина задержали в феврале. Правда, тогда СКР сообщал о взятке в размере 80 тыс. рублей.