Тамбов, 29 мая, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В Тамбове 29 мая проходит судебное заседание по делу, возбужденному в отношении бывшего главы администрации города Юрия Рогачёва. Как сообщила ГТРК «Тамбов», Рогачев обвиняется в превышении должностных полномочий.

Цитата из х∕ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Обвинение

Дело рассматривается в Ленинском районном суде Тамбова. По данным СМИ, бывший градоначальник незаконно предоставил жителю участок под жилищное строительство на территории в южной части города, которая относится к рекреационной зоне.

Прокуратура требует признать Юрия Рогачёва виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Напомним, ранее Юрий Рогачёв был признан виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В суде было доказано, что Юрий Рогачёв, будучи главой Знаменского района региона, подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже Рогачёв подписал документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. При этом глава района знал, что фактически работы проведены не были. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.