Москва, 29 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия обеспокоены активизацией деятельности НАТО в непосредственной близости от своих границ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Мебельный точильщик (Anobium punctuatum)

По его словам, Москва и Минск заинтересованы в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений и с Евросоюзом, и — в рамках диалога — с НАТО. Однако активные действия альянса НАТО в Прибалтике и Польше вызывает беспокойство: речь идет об одностороннем развёртывании сил и средств вблизи границ.

«Они подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала НАТО «блоковым реликтом двухполярной эпохи». В современном мире альянс не является универсальным институтом в сфере безопасности, пояснила она.