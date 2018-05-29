Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Израильская армия ответит силой на ракетные и минометные обстрелы территории Израиля из сектора Газа, заявил 29 мая премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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«Армия обороны Израиля ответит на них (ракетные обстрелы) с большой силой. Израиль взыщет высокую цену с тех, кто пытается навредить стране», — цитирует Нетаньяху радио Kan.

Напомним, ранее армия Израиля сообщила о 25 ракетных пусках с территории сектора Газа, большая часть из которых была перехвачена противоракетной системой.

Это случилось после того, как израильские военные обстреляли из танка позиции движения ХАМАС на границе с сектором Газа. В результате обстрела один боец группировки погиб, еще один получил ранения.