Киев, 29 мая, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают экономический кризис в стране и зависимость Киева от внешних кредитов. Специалисты не разделяют мнение президента Петра Порошенко о том, что украинская экономика преодолела кризис и вышла на устойчивый путь развития, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 мая.

maureenml0521 На коленях

В частности, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил власти в создании иллюзии успеха перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в 2019 году.

«Власть пытается создавать предвыборную пропагандистскую иллюзию успехов в экономике, говоря о начале экономического роста. Однако в реальности объемы украинского валового продукта остаются на 12% ниже уровня домайданного 2013 года. 130-е место по объемам ВВП на душу населения ярко показывает место Украины в мире», — комментирует экономические «успехи» Суслов.

Он напомнил, что Украина, по сути, живет за счет внешних кредитов.

«Страна живет за счет внешних кредитов, и основные беды еще впереди. Главное — нарастающий кризис энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры, проблема социального расслоения и угроза тотальной бедности для подавляющего большинства населения», — добавил бывший чиновник.

Кроме того, глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал Киев не выпрашивать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ).

«Ключевое предложение предпринимателей — не падать на колени перед МВФ, а создавать и развивать национальный рынок совместного инвестирования и бизнес-хеджирования — воспринимается многими министрами и народными депутатами как личное оскорбление. И как втолковать этим ребятам «наверху», что нам не нужны их кресла, нам нужны конкурентные рыночные условия, чтобы снова, как в жирные «нулевые» годы, повысить скорость и доходность украинского бизнеса? Поэтому до тех пор, пока предложения к обсуждению этой проблемы власть будет воспринимать как оскорбление, попытки бизнеса начать диалог остаются бессмысленными», — комментирует Гончаров 28 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Порошенко заявил, что Киев в этом году выплатил более 4 млрд долл. по внешним кредитам, но при этом золотовалютные резервы страны не снизились. Глава государства отметил, что правительству удалось избежать дефолта, с учетом сложнейшей экономической, военной и долговой ситуации в 2014 году.

«Несмотря на то, что в этом году Украина выплатила более 4 миллиардов долларов, золотовалютные резервы составляют 18 миллиардов долларов», — сказал Порошенко на заседании национального инвестиционного совета в Киеве.

Как сообщалось, по данным рейтингового агентства S&P, Украине в 2018—2021 годах предстоят внешние выплаты на 24 млрд долл. Рейтинговое агентство отмечает, что осуществить указанные выплаты правительству будет крайне сложно без поддержки со стороны официальных кредиторов.

Согласно официальной информации, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП. МВФ является крупнейшим кредитором Украины. До настоящего времени Киев получил 8,4 млрд долл из 17,5 млрд долл кредитных средств, предусмотренных на четыре года действия программы.