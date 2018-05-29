Санкт-Петербург, 29 мая, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Количество взлетно-посадочных операций с частными бизнес-джетами в петербургском аэропорту «Пулково» в дни ПМЭФ-2018 выросло на 15% по сравнению с периодом проведения ПМЭФ-2017. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющем аэропортом.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

С 22 по 26 мая аэропорт «Пулково» обслужил 3110 рейсов на прилет и вылет, причем 836 взлетно-посадочных операций пришлось как раз на воздушные суда деловой авиации.

«Пик нагрузки пришелся на основной день форума — 25 мая 2018 года. В этот день Пулково встретил 59 200 пассажиров, обслужил 725 рейсов на прилет и вылет, в том числе 241 взлет-посадку частных самолетов», — отметили в управляющей компании.

ПМЭФ-2018 проходил с 24 по 26 мая 2018 года. На период проведения форума все службы аэропорта «Пулково» работали в усиленном режиме. Участники ПМЭФ могли прямо в «Экспофоруме» зарегистрироваться на вылет, получить посадочный талон и оформить багажные бирки.

Всего же в первом квартале 2018 года петербургский аэропорт обслужил 3,2 млн. пассажиров, что на 9,6% больше результата за аналогичный период 2017 года.

Читайте также: На ПМЭФ-2018 подписали 550 соглашений почти на 2,5 триллиона рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на XXII Петербургском международном экономическом форуме заключили 550 соглашений на общую сумму в 2 трлн 365 млрд рублей. В этом году особыми гостями стали Франция и Япония, их делегации возглавили первые лица государств — президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Синдзо Абэ.

Ранее российские и зарубежные наблюдатели констатировали, что попытки США держать Россию в международной политической и экономической изоляции полностью провалились. Это подтвердил и ПМЭФ-2018, на котором присутствовали представительные делегации стран Запада и Востока.