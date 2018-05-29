Лос-Анджелес, США, 29 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Кинокомпании Summit Entertainment и Lionsgate выложили в сеть постер предстоящего фильма «Робин Гуд: начало» с Тэроном Эджертоном в главной роли, изображение было опубликовано 29 мая на портале The Hollywood Reporter.

Цитата из х/ф «Робин Гуд: начало». Реж. Отто Баферст. 2018. США Одна любовь, одно оружие

На постере изображены стрелы, воткнутые в стену таким образом, что создают рисунок — букву R. В роли режиссера фильма выступил относительный новичок в кинематографе — Отто Баферст. На большие экраны фильм выйдет 20 сентября 2018 года.

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Напомним, вместе с Тэроном Эджертоном в фильме снялись такие актёры, как Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Джейми Фокс и Пол Андерсон. Роль девы Мэриан сыграла Ив Хьюсон.