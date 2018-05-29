Москва, 29 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Технически валютная пара доллар/рубль на прошлой неделе резко сменила вектор движения от основного целевого диапазона 60,27−60,60 в сторону уровня 62,62, который является первой реперной точкой смены тренда от 2 мая 2018 года. Сегодня, 29 мая, валютная пара уже тестирует этот уровень. Если он не устоит, то можно будет констатировать смену тренда и рост с ориентиром 64,46 — 64,84, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. Негативными факторами являются снижение нефтяных котировок, а также давление на валюты развивающихся стран и вероятное продолжение коррекции. При этом внутренний фактор поддержки рубля в форме налоговых платежей себя исчерпал», — считает эксперт.

Напротив, резкий обвал доходностей по облигациям США если пока не поддерживает российский рубль, то хотя бы не усиливает распродажи. Американские десятилетки снова опустились ниже 3%.

«Таким образом, бонды России и других развивающихся рынков снова становятся более интересными к покупкам. В том числе этот фактор на прошлой неделе помог неплохо разместиться Минфину РФ, который смог реализовать весь запланированный объем облигаций на сумму 30 млрд рублей, при этом спрос значительно превысил предложение», — пояснил Капустянский.

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