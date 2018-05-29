Эр-Рияд, 29 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия отвергла заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании в королевстве в 2017 году премьер-министра Ливана Саада Харири, сообщает 29 мая Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Если бы Францию тогда не слушали, то, возможно, сейчас в Ливане бы шла война. Такова французская дипломатия», — заявил Макрон, имея ввиду прошлогодний инцидент, когда Харири находился в Саудовской Аравии в течение нескольких дней.

Напомним, 4 ноября 2017 года премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь в Эр-Рияде, сделал телевизионное обращение, в котором объявил о своей отставке. Однако благодаря усилием Франции, в частности визиту Макрона в королевство, инцидент удалось замять.