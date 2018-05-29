Киев, 29 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Государственный долг Украины сократился на 0,4% в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года, сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

Согласно сообщению, госдолг Украины составил к концу апреля 2018 года $77,05 млрд. При этом долг с начала года вырос на 1% в долларовом эквиваленте, снизившись на 5,6% в гривневом эквиваленте.

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Напомним, в 2017 году госдолг Украины вырос на 7,5% до $76,3 млрд. Доля государственного долга к ВВП на конец 2017 года по данным правительства — 72%. Также в ближайшие пять лет Украина должна вернуть почти $25 млрд.