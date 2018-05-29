Ярославль, 29 мая, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Ярославский краевед, путешественник и ресторатор Ян Левин сделал еще один подарок городу — открыл памятник потерянному бумажнику, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С уверенностью можно предположить, что он станет интересной уличной деталью.

Страница в Facebook Яна Левина Этот бумажник поднять невозможно

Памятник потерянному бумажнику появился на улице Собинова у кафе «Брюгге» 25 мая. Бумажник выкован в комплекте с металлическим штырем метровой глубины, он забит в землю и бетонную подушку. По словам автора идеи, его невозможно не то что отодрать, но даже пошевелить.

«Задача кузнецу была поставлена простая: выковать бумажник, максимально похожий на настоящий. Далее — работа художника: покрасить бумажник, выполнить тона и полутона, золотую кнопочку. Положить «бумажник» на тротуар решили у кафе «Брюгге», под присмотром камеры. Положили бумажник у стены, в углу, в «мёртвой зоне», чтобы об него не спотыкались пешеходы, не наезжали велосипеды, коляски, самокаты. При этом его отлично видно каждому прохожему», — сообщает Ян Левин.

По его словам, с первого же дня «потерянный бумажник» вызвал ожидаемый фурор.

Прохожие пытаются поднять его, на долю секунды «зависают», не понимая в чём дело, а поняв, начинают улыбаться. Кто-то даже заходит в кафе и со смехом говорит, что это издевательство.

«Это, в общем-то, и была цель новой ярославской детали: вызвать у людей позитивные эмоции. Я думаю, что потерянный бумажник станет ещё одной локальной городской достопримечательностью, как стала, например, моя памятная доска «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло», — считает Ян Левин.

У доски постоянно фотографируются туристы и ярославцы, к ней водят экскурсии. Возможно, и с бумажником произойдет то же самое — ведь Ярославлю очень не хватает таких маленьких забавных деталей.