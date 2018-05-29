Москва, 29 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Судя по тому, как «успешно» в РФ повышают качество жизни, к 2030 году её продолжительность вряд ли достигнет 80 лет, считает экономист Никита Кричевский. Об этом он заявил 29 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по повышению продолжительности жизни в стране.

Василий Иванович Суриков. Старик-огородник. 1882

«Задача повышения продолжительности жизни социально-экономическая, — подчеркнул Кричевский. — Здравоохранение вступает в силу тогда, когда возникают проблемы, хотя профилактика, конечно, нужна. Но речь в первую очередь идёт о повышении качества жизни. Судя по тому, как «успешно» мы повышаем это качество, до 80 лет к 2030 году мы доживём вряд ли. Вне всякого сомнения, и долголетие, и качество жизни взаимосвязаны. Качество жизни — это и экология, и здоровое питание, и безопасность. И доверие в обществе. С 1990 по 2017 год продолжительность жизни увеличилась на три с небольшим года — 3,6 года. Я считаю, что это почти ничего, потому что, во-первых, за рубежом продолжительность жизни растёт существенно быстрее, а во-вторых, если проецировать эти 3,6 на перспективу, то получится, что к 2030 году мы достигнем максимум 75 лет. Ни о каких 80 годах нет и речи».

Напомним, что, как заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью «Известиям», задача к 2030-му увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет достижима с помощью целого комплекса мер.

«Это в первую очередь формирование здорового образа жизни, — заявила министр. — Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий».

Кроме того, по мнению Скворцовой, необходимо повышать качество медицинской помощи и её доступности в том случае, если человек уже заболел. Как считает министр, Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении.