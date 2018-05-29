Ростов-на-Дону, 29 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В преддверии Международного дня защиты детей Ростовстат представил доклад об итогах естественного движения населения в Ростовской области. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на Дону в 2017 году появились на свет 43 тыс. 614 младенцев (51,6% из них — мальчики), что на 5 тыс. 424 человека меньше, чем за предшествующий год.

Pixabay.com Демографическая яма

В Ростовстате отмечают, что уровень рождаемости относительно показателя 2016 года снизился на 11,2%. Причем рожать стали меньше не только в городах (на 10,9%), но и в сельской местности (на 9,3%).

В ведомстве отметили, наблюдается тенденция «взросления» матерей. Так, 61,4% рождений приходится на женщин в возрасте от 25 до 34 лет. В семьях дети чаще всего появляются в первый год брака (28%).

Что касается смертности в регионе, то показатель снизился на 3,6% (в 2017 году умерло 56 тыс. 424 человека). Но, несмотря на это, население Ростовской области сократилось почти на 13 тыс. человек. Наиболее частой причиной смерти становятся болезни системы кровообращения (46,4%), на втором месте — новообразования (13,3%), на долю внешних причин приходится 5,5% случаев.

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