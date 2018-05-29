Льеж, Бельгия, 29 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Бельгии склоняются к версии о том, что перестрелка на бульваре Аврой в городе Льеже носит характер террористического акта, сообщает бельгийская телерадиостанция RTBF.

Стрельба из пистолета

Также указывается, что в результате нападения погибли четыре человека — двое полицейских, прохожий и сам нападавший. Ранения получили по меньшей мере двое человек.

Улица, на которой произошла перестрелка, закрыта для дорожного движения.

Напомним, утром 29 мая в бельгийском Льеже неизвестный открыл огонь по двум сотрудниками полиции, после чего укрылся вместе с заложницей — по некоторой информации, сотрудницей Школы имени Леони де Ваа, в близлежащем здании.