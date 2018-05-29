Москва, 29 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Центральный банк России собирается заняться просвещением граждан в финансовой сфере. Об этом в ходе выступления на IV Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По её словам, Банк России намеревается создать ассоциацию для повышения финансовой грамотности населения страны и для привлечения средств на волонтёрские проекты на местах. Она также отметила, что идея создания подобной структуры родилась после изучения опыта деятельности недавно созданного под эгидой ЦБ РФ агентства по развитию финансовых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC заявила, что условиями экономического роста в России являются «макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет». Она подчеркнула — новое правительство РФ к осени 2018 года подготовит особые меры для достижения более высоких темпов экономического роста.

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