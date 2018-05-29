Лас-Вегас, США, 29 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину попала в лицо попала шайба во время первого финального матча Кубка Стэнли с «Вегасом». Видео опубликовано на канале НХЛ в YouTube.

Ivanmakarov Овечкин на льду

В первом периоде, когда Овечкин на скамейке запасных стоял у борта, ему в лицо прилетела шайба. После этого он поморщился и стал ощупывать зубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» проиграл «Вегасу» в первом матче финала Кубка Стэнли со счётом 4:6. В активе Овечкина одна голевая передача.