Калуга, 29 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД РФ по г. Обнинску Калужской обл. установили причастность жителя Тульской области 1973 года рождения к совершению серии мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Установлено, что потерпевшими стали пенсионеры, согласившиеся приобрести с рук товар сомнительного качества.

Иероним Босх. Фокусник (фрагмент). Между 1475 по 1502

Как сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, согласно материалам уголовного дела, преступления были совершены по месту жительства потерпевших. Продавец предлагал пожилым гражданам приобрести чудодейственный массажер для коррекции зрения, выполненный в виде очков. Мужчина пояснял, что с помощью данного прибора можно не только восстановить зрение, но и избавиться от других недугов, например заболевания суставов, если приложить его к определенным частям тела. При этом стоимость товара явно превышала реальную в десятки раз. В настоящее время полицейскими установлено трое потерпевших от противоправной деятельности подозреваемого.

По всем фактам следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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