Москва, 29 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве с особой жестокостью и захвате заложников, повлекшем смерть человека, предъявлено 57-летнему жителю Москвы. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

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Трагедия произошла вечером 24 мая на улице Молостовых. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьян, насильно удерживал семью из трех человек — своих соседей по квартире. Главу семьи злоумышленник ранил — мужчина скончался на месте происшествия.

Силовики взяли квартиру штурмом, освободив женщину и ребенка. Обвиняемый ранил себя и был госпитализирован. В ходе допроса он признал вину и пояснил, что действовал на почве личной неприязни.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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