Махачкала, 29 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Дагестане перекрыли доступ к морю для населения. В районе зоны отдыха на каспийском побережье в Кумторкалинском районе были установлены шлагбаумы. Их выявила в ходе проверки прокуратура, которая потребовала устранить препятствие на пути к морю, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе ведомства.

Geograph.org.uk Огороженное море

Ранее проход на пляж был в районе Государственного центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, который оказался огороженным железным забором.

«На территории в пределах береговой полосы побережья Каспийского моря (примерно 1 км), являющейся традиционным местом отдыха граждан, на отдельных участках имелись установленные шлагбаумы, препятствующие свободному проезду граждан к морскому берегу», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В адрес начальника ОМВД по Кумторкалинскому району было внесено представление с требованием незамедлительно принять меры и устранить нарушение прав граждан на свободный доступ к водному объекту. В настоящее время шлагбаумы уже демонтированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Дагестане была создана специальная группа при МВД, которая должна была бороться с незаконными ограждениями, перекрывающими доступ к побережью Каспийского моря в Махачкале. Фактов того, как хозяева гостинично-развлекательных комплексов самовольно перекрыли проход к морю, было установлено немало. Были даже отмечены случаи, когда владельцы заведений устанавливали плату за проезд.

Как писали дагестанские СМИ, берег Каспийского моря застроен дачами и домами местных чиновников, которые закрыли горожанам доступ к морю. Любая попытка правоохранительных органов обеспечить свободные проходы для граждан встречает мощное противодействие со стороны чиновников.