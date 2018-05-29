Воронеж, 29 мая, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Воронеже в акватории водохранилища начались работы по демонтажу памятника кораблю Петровской эпохи — баркалону «Меркурий». Об этом 29 мая на своей странице в соцсети сообщила зампредседателя Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Рудева.

Павел Ищенко ИА REGNUM Так выглядел памятник «Меркурию»

«Друзья, радостная новость. Начались работы по демонтажу Меркурия, сегодня сняли мачты», — написала Рудева.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по демонтажу памятника баркалону «Меркурий», который более 40 лет простоял на Воронежском водохранилище, стал одним из символов города, но в последние десять лет оказался на грани разрушения, было объявлено в апреле этого года — по просьбе активистов-общественников. Работы по демонтажу проводятся за счет средств бюджета Воронежа. После демонтажа памятник обещают отреставрировать. Правда, на прежнее место он больше не вернется: корабль установят в прибрежной зоне парка «Алые паруса», на воде.

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