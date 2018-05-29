Одесса, Украина, 29 мая, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Бывшего прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы АлександраКузьменко восстановили в должности в Одессе после люстрации, передает 29 мая украинская телепрограмма «Наши деньги».

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР «Свободу Юрию Деточкину!»

Согласно сообщению, на Украине подобное произошло впервые. В 2015 году Кузьменко отстранили от должности по закону «Об очистке власти». После множества судов 18 апреля Одесский апелляционный административный суд признал люстрацию незаконной и противоречащей Конституции Украины. Помимо восстановления в должности, прокурору выплатят компенсацию за то, что он вынужденно не работал.

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Напомним, после госпереворота на Украине начались гонения и репрессии против сторонников прежних властей и госслужащих, работавших во власти до «Евромайдана».