Ярославль, 29 мая, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Заместителем мэра города Ярославля, а затем и первым замом, возможно, станет Алексей Аксютенко, который работал заместителем главного архитектора в администрации города Красноярска. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Алексея Аксютенко Алексей Аксютенко

В политических кругах Ярославля обсуждается имя нового претендента на пост первого заместителя мэра Ярославля. Им, возможно, станет Алексей Аксютенко из Красноярска. Вчера он опубликовал фото своего нового рабочего кабинета, правда, интригу — где этот кабинет находится — пока так и не раскрыл.

Между тем источники в мэрии Ярославля говорят, что в День города кандидат на пост первого зама мэра уже был представлен «в высоких кругах» местной политэлиты.

Между тем при внимательном изучении страницы Алексея Аксютенко в Facebook в друзьях у него можно обнаружить дзюдоиста Дмитрия Носова — несостоявшегося первого зама мэра Ярославля. Напомним, он пробыл в Ярославле несколько недель в непонятном статусе — то ли советника, то ли заместителя мэра и претендовал на должность первого зама. Однако, как говорят, его кандидатуру не согласовали в региональном правительстве. После чего Дмитрий Носов покинул Ярославль и вернулся в Москву.