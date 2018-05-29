Москва, 29 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Олимпийского собрания. По мнению Путина сегодня перед Олимпийским движением России стоят серьёзные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Самое важно обеспечить восстановление позиций России в международном спортивном движении и продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу», — отметил президент.

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Кроме того, глава государства особо подчеркнул, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации. Президент выразил уверенность, что совместными усилиями будут преодолены все трудности и продолжится развитие российского спорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Москве в здании Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной началось олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы нового президента ОКР. На этот пост претендуют два четырехкратных олимпийских чемпиона — Станислав Поздняков (по фехтованию) и Александр Попов (по плаванию).

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