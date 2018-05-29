Минск, 29 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. На минской встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждалась подготовка к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом сообщает 29 мая «БелТа».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

"Мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что Белоруссия — не чужая страна для Лаврова, и добавил, что «всегда приводит в пример» российское внешнеполитическое ведомство — в качестве образца. В свою очередь Сергей Лавров передал в адрес Александра Лукашенко приветствие и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич заявила, что в Белоруссии для выполнения декрета №1 «О содействии занятости населения» на местах создают постоянно действующие комиссии, цель которых — предлагать работу для незанятых граждан. В первом квартале 2018 года в комиссии обратились более 3 тыс. человек, еще 90 тыс. обратились в службы занятости.

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