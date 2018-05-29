Оренбург, 29 мая, 2018, 12:47 — ИА Регнум. К губернатору Оренбургской области Юрию Бергу обратилась инициативная группа граждан, проживающих в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бугуруслане, Асекеевском и Кваркенском районах (69 человек). Все они осуществляют уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы, взрослыми инвалидами, престарелыми и пожилыми старше 80 лет и отмечают, что на получаемые пособия прожить невозможно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Калеки. 1568

Обращение к главе региона опубликовано в блоге Берга на портале органов госвласти области. По словам авторов письма, они получают пособия по уходу за инвалидами в размере 6325 и 1380 рублей с учетом районного коэффициента.

«Прожить на эти деньги взрослому трудоспособному человеку невозможно, в связи с чем мы все находимся за чертой бедности и на грани выживания», — говорится в обращении.

Инициативная группа призналась, что уже обращалась в Министерство труда и социальной защиты России, в администрацию президента страны с просьбой повысить федеральное пособие, но получила ответ, что региональные власти наделены достаточными полномочиями, чтобы самостоятельно устанавливать доплаты к существующим федеральным пособиям. Величина прожиточного минимума в Оренбуржье за первый квартал 2018 года установлена для трудоспособного населения в размере 9020 рублей в месяц, для пенсионеров — 6992 рубля; а для детей — 8885 рублей в месяц.

Оренбуржцы привели в пример Москву и Санкт-Петербург, где региональные власти уже приняли решения о назначении доплат до прожиточного минимума региона к данному федеральному пособию. В столице те, кто осуществляет уход за инвалидами, получают втрое больше, чем та же категория граждан в Оренбургской области. В письме также говорится о том, что ежегодно государство повышает размер разных пособий, но пособие по уходу за ребенком-инвалидом остается за бортом таких решений с 2013 года.

«Уход за больным ребенком — это тяжелый морально и физически труд 24 часа в сутки, 365 дней в году, без выходных, праздников и отпуска. И это — на всю жизнь. И хотя мама не состоит нигде в штате, но она по факту является не просто мамой, но и массажистом, медсестрой, логопедом, дефектологом, а чаще всего — самым компетентным врачом. И сейчас этот труд оплачивается даже ниже уровня МРОТ.

Мы отлично понимаем, что пособие по уходу за инвалидом не является зарплатой, а лишь частичной компенсацией от государства в счет утерянного заработка. Однако, мы просим и Вас принять во внимание, что для очень многих семей это пособие — единственный доход, на который люди вынуждены существовать, при этом родители детей-инвалидов не могут быть названы безработными или тунеядцами, ибо они выполняют очень важную социальную, а также моральную и духовную функцию в нашем обществе», — обратились оренбуржцы к первому лицу региона.

Авторы обращения просят губернатора о региональной доплате к федеральному пособию по уходу за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы, взрослыми инвалидами, престарелыми и пожилыми старше 80 лет до уровня прожиточного минимума в Оренбургской области; пенсионерам, продолжающим осуществлять уход за своими детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы, взрослыми инвалидами, престарелыми и пожилыми старше 80 лет до уровня прожиточного минимума в регионе, а также ежегодно индексировать размер доплаты с учетом изменения уровня прожиточного минимума по Оренбургской области.

Письмо опубликовано 27 мая, пока реакции власти на него не последовало. Обращение в блоге остаётся без ответа.