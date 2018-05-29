Ярославль, 29 мая, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Ярославский областной суд рассмотрит ходатайство о смягчении меры пресечения заключенному под стражу депутату областной думы Павлу Дыбину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сторона защиты.

Областная дума Павел Дыбин

Адвокат депутата Артем Иванчин считает, что суд поступил слишком репрессивно, избрав для депутата меру пресечения в виде заключения под стражу. Он считает, что можно было ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Суд, на наш взгляд, недостаточно аргументировал свою позицию и все-таки избрал самую суровую меру — помещение в следственный изолятор. Я считаю, что Павлу Дыбину не может быть предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, ибо он вообще в организации, которая якобы не участвовала в торгах, не работал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Артем Иванчин.

Адвокат считает, что надо различать взяточничество и коммерческий подкуп. Последний имеет место в сфере частно-служебной, а взяточничество — в сфере государственной, муниципальной службы. И уровень опасности взяток на госслужбе столь высок, что подозреваемых заключают под стражу. А в случае с Павлом Дыбиным, по мнению его адвоката, речь идет о частно-коммерческих отношениях и там обвинение не столь очевидно.

Ярославский областной суд обычно назначает дату рассмотрения ходатайств об изменении меры пресечения в недельный срок с момента подачи.