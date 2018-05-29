Париж, 29 мая, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена участвовать в президентских выборах 2022 года, если ее позиции в организации не изменятся. Об этом она заявила в эфире радиостанции Radio Classique 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Пройдет четыре года, у нас будет много времени, чтобы увидеть, кто находится в лучшем положении. Если кто-то будет на более выгодной позиции, я поддержу его, потому что я сражаюсь не за себя, а за наши идеи», — сказала Ле Пен.

Вопрос был задан в связи с тем, что племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль возвращается к общественно-политической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, Марешаль возглавит политическую академию в Лионе.