Брюссель, 29 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Мужчина, открывший 29 мая огонь по сотрудникам полиции в бельгийском городе Льеже, а также захвативший в заложники женщину, нейтрализован, сообщает бельгийская телерадиостанция RTBF.

Цитата из х/ф «Заложник». Реж. Флоран Эмилио Сири. 2005. США, Германия Женщина в заложниках

По имеющимся данным, нападавший ликвидирован, тогда как двое полицейских погибли от полученных ранений.

Нападавший, имя которого пока не известно, открыл огонь по двум сотрудниками полиции, после чего укрылся вместе с заложницей на шестом этаже расположенного поблизости здания. Указывается, что это могла быть школа, расположенная напротив кафе, у которого и прошла стрельба.