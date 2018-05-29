Киев, 29 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. На Украине отсутствует в наличии сыворотка от ботулизма и нет возможности ее изготовить, заявил генеральный директор «Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины» ВладимирКурпита, сообщает 29 мая УНИАН.

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По его словам, производить сыворотку от ботулизма крайне сложно, и Украина не способна это делать. Однако и закупку вакцины украинский минздрав не рассматривает как приоритетную задачу: за все 27 лет ведомство не закупило ни одной сыворотки, ее приобретали только местные органы власти. А после 2014 года и эти закупки прекратились. В 2018 году минздрав Украины все же планирует купить лекарства более чем на 40 млн гривен ($1,53 млн).

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Напомним, на Украине также ощущается нехватка вакцин от кори.