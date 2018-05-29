Москва, 29 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил американскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Джеффу Монсону гражданство России, соответствующий указ опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации.

Monson Productions Боец Джефф Монсон с зампредом ЦК КПРФ Иваном Мельниковым

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма», — говорится в документе.

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Напомним, Монсон родился 18 января 1971 года в США, боец известен своей симпатией к России. Спортсмен является двухкратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

За свою карьеру Монсон провел 87 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 60 побед, еще один бой завершился в ничью.

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