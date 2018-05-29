Екатеринбург, 29 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге порядка 280 домов на Вторчермете могут остаться без горячей воды до окончания ремонтных работ в июле. Об этом, отвечая на вопрос слушателя, сообщил заместитель главы администрации города по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41 — Домашний», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Если в кране нет воды

Чиновник сообщил, что в районе Вторчермета идёт большая реконструкция сетей, так как была выведена из эксплуатации котельная «Югэнергосервис» в результате чего на администрацию легла обязанность переподключить все дома на ТЭЦ-19.

«Сейчас там идут масштабные работы. Понятно, что существуют неудобства для жителей. Сначала было отключено порядка 500 домостроений. Сейчас мы в выходные буквально сузили до 280 потребителей. Работы ведутся. Мы дали пока предупреждение, до июля месяца будем вести работы. Но я хочу ещё раз пояснить жителям, что это делается только для надёжного теплоснабжения жителей в том числе и горячей водой», — заявил Владимир Гейко.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе завершился первый этап опрессовок теплотрасс в Екатеринбурге. Испытания трубопровода проводились в период с 23:00 по местному времени (21:00 по мск) 21 мая до 7:00 24 мая с ограничением горячего водоснабжения. В ходе работ выявлено 35 повреждений.

Как сообщил Владимир Гейко, следующий этап опрессовок в Екатеринбурге пройдёт уже после проведения игр чемпионата мира по футболу — с 31 июля по 3 августа.

Отметим, что на первом этапе прошли испытания обратных трубопроводов, на втором этапе предстоит опрессовка прямых трубопроводов.