Берлин, 29 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Первым результатом судебного разбирательства по делу «о незаконно принятых решениях в предоставлении убежища» стало постановление, запрещающее региональному управлению Федеральноговедомствапо деламмиграциии беженцев (BAMF) в Бремене самостоятельно принимать решения «о разрешении на пребывании в Германии», пишет Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Об этом говорится 29 мая в ответе министерства внутренних дел Германии депутату бундестага от Свободной демократической партии Штефану Томе. В компетенции регионального управления осталась лишь возможность обрабатывать уже принятые заявления.

Ранее в бременском филиале BAMF было выявлено 1,2 тыс. случаев неправомочного предоставления разрешения на пребывание в стране беженцам. Экс-глава ведомства с 2013 по 2016 год принимала решения по делам, которые были не в ее компетенции.

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В отношении Корд возбуждено уголовное дело. Кроме того, 29 мая комитет бундестага заслушает по делу о бременском филиале министра внутренних дел Хорста Зеехофера и нынешнего главу регионального управления.

По данным федерального миграционного ведомства, по состоянию на октябрь 2017 года в Германии было зарегистрировано 580 тыс. мигрантов. Ещё 40 тыс. получили политическое убежище, а 180 тыс. человек получают «субсидиарную защиту» (разрешение на пребывание в стране в течение года с возможностью продления разрешения).

Eще около 160 тыс. мигрантов — это иностранцы, получившие разрешение на проживание с ограниченным сроком. Только по официальным данным, в Германию в 2016 году прибыло 750 тыс. человек, а в 2015 году — 1,1 млн человек.