Рим, 29 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Фанаты сборной Италии вывесили баннер с расистским содержанием в адрес нападающего команды Марио Балотелли во время товарищеского матча с Саудовской Аравией. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

"Мой капитан — итальянской крови», — гласила надпись на баннере, который оперативно сняли стюарды.

Ранее стало известно, что капитаном сборной Италии может стать темнокожий форвард команды Марио Балотелли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Италии в первом матче под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини обыграла команду Саудовской Аравии со счётом 2:1.