Москва, 29 мая, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Политика контрсанкций стала одним из факторов, которые повлияли на удорожание продуктов питания на российском рынке, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он 29 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что рост цен на эту категорию товаров в странах Евросоюза оказался слабее, чем в России.

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«Контрсанкции снизили конкуренцию на нашем рынке, — объяснил экономист. — Да, западного продовольствия у нас никогда особо много и не было — всё-таки это не самая демократичная группа товаров. Но само их присутствие несколько сдерживало цены на продукцию отечественных производителей. Нельзя сказать, что цены поползли вверх только из-за контрсанкций. Но это был один факторов — снизилась конкуренция, что позволило местному производителю увеличивать цены. Присутствуй на нашем рынке западные товары, цены бы всё равно росли, но несколько меньше».

Ещё одна причина, по мнению Хестанова, это тот факт, что в России десятилетиями проводилась достаточно мягкая денежно-кредитная политика.

«У нас были довольно высокие госрасходы, но не всегда жёстко балансировался бюджет, — пояснил он. — В итоге общий уровень инфляции не только по продовольствию, а совокупно, в российской экономике всегда был намного выше, чем в европейских странах. Именно экономические бедствия 1920-х годов выработали у многих европейских стран буквально аллергию на мягкую денежно-кредитную политику. Они проводили жёсткий курс и имели сбалансированный бюджет. Сейчас они пожинают плоды этой политики».

Напомним, что, по данным Росстата, в России в апреле 2018 года потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,5% (в целом по ЕС — на 0,2%), с начала года — на 2,2% (в ЕС — на 0,7%).

В апреле среди стран ЕС потребительские цены на продукты питания наиболее заметно возросли по сравнению с мартом 2018 года в Литве (на 1,5%), Португалии (на 1%) и Болгарии (на 0,9%).

В то же время в ряде государств наблюдалось снижение цен на продовольствие. По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенно понизились цены на продукты в Чехии, Словении, Финляндии, Эстонии, Латвии, Ирландии (на 0,5−0,8%), за период с начала года — в Чехии (на 1,8%), Ирландии (на 1,2%).

В России в апреле 2018 года наибольший прирост цен (по сравнению с мартовскими показателями) отмечался на овощи — 3% (в среднем по странам ЕС овощи подорожали на 0,2%). Фрукты стали дороже на 1,6% (в ЕС — на 0,3%). Если же сравнивать с декабрём 2017 года, то в России овощи подорожали на 16,1%, в то время как в среднем по странам ЕС эта категория товаров выросла в цене лишь на 1,8%. Аналогичная ситуация с фруктами. Если в РФ они подорожали на 10,4%, то в ЕС только — на 2,9%.