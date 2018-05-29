Москва, 29 мая, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Центральный банк РФ установил с 29 мая официальный курс в 62,271 рубля за американский доллар. По сравнению с предыдущим значением курс национальной валюты США по отношению к рублю вырос на 60,51 коп.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Согласно данным банка России, официальный курс европейской валюты, поднявшись на 71,39 коп. с 29 мая составляет 72,8322 рубля за евро. Стоимость бивалютной корзины составляет 67,0235 рубля. Напомним, с 23 по 25 мая амплитуда колебаний курса российской валюты на Московской бирже не превышала 52 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая по итогам торгов на Московской бирже курс доллара США расчётами «завтра» увеличился на 3 коп., до 62,32 руб., курс европейской валюты понизился на 16 коп., до 72,40 руб.

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