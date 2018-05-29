Ингольштадт, Германия, 29 мая, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Audi выложила в сеть тизерное видео, в котором показан новый гибридный кроссовер Q8, в его основу легла та же платформа, на базе которой построены Lamborghini Urus и Bentley Bentayga, видео было опубликовано 28 мая на YouTube-канале Audi MediaTV.

NauyopTaiwan Audi Q8

Ролик представляет собой короткий фильм, в самом конце которого зрителям показывают только зажигающиеся фары автомобиля. Машина находится в грузовой фуре и недоступна посторонним взглядам. Таким образом, можно отметить, что Audi начала рекламную кампанию нового Q8.

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Напомним, Q8 — спортивная модель класса SUV, Audi впервые показала её на автосалоне в Детройте, который прошёл в январе 2018 года. В компании отмечают, что автомобиль откроет новый язык дизайна кроссоверов марки.