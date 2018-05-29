Калининград, 29 мая, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Калининградской области задержана крупная партия помидоров, выращенных в Египте и импортированных из Нидерландов. Причина — размещение на картонных коробках товарных знаков предстоящего чемпионата мира по футболу.

Koblt.customs.ru Калининградский таможенник и помидоры с нелегальной символикой ЧМ-2018

Общий вес томатов превысил 2,3 тонны, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской областной таможни.

На палетах были размещены товарные знаки FIFA World Cup и Russia-2018, внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

«Выпуск товара был приостановлен, а правообладателю направлено соответствующее уведомление. Полученный ответ не оставлял сомнений в том, что декларант не располагал разрешением на использование этого товарного знака», — сказали в таможне.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

По решению Арбитражного суда Калининградской области за использование чужого товарного знака фирма-получатель оштрафована на 50 тысяч рублей, а помидоры будут уничтожены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что калининградские таможенники изъяли китайскую партию настольных игр «Футбол» с нелегальной эмблемой ЧМ-2018 — стилизованного кубка ФИФА. Также региональное управление ФАС добилось демонтажа баннеров с символикой ЧМ-2018, незаконно установленных администрацией Зеленоградского района.