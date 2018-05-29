Каир, 29 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Египта заявили о гибели десяти человек во время спецоперации против террористов на Синайском полуострове, сообщает 29 мая Anadolu.

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Среди погибших во время перестрелки два сотрудника правоохранительных органов и восемь террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 9 февраля 2018 года армия Египта начала контртеррористическую операцию на Синайском полуострове против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С момента начала операции погибли 37 военнослужащих, а также 286 террористов.