Владивосток, 29 мая, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В 2018 году осужденные в Приморском крае впервые сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщает 29 мая пресс-служба регионального ГУФСИН.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По данным ведомства, к выпускным экзаменам готовятся 333 осужденных, еще 65 выпускников впервые сдадут ЕГЭ в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, до этого ученики сдавали экзамены по билетам.

«Выпускники сдадут два обязательных экзамена — русский и математику, и один на выбор — биологию, историю, обществознание или литературу», — говорится в сообщении.

Всего в пяти вечерних общеобразовательных школах и 14 учебно-консультационных пунктах обучаются 1130 человек.

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