Минск, 29 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. В Белоруссии правительство планирует ввести систему жилищно-строительных сбережений по образцу ЕС, заявил глава управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства АлександрГорваль, сообщает 29 мая БЕЛТА.

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По его словам, указ о внедрении новой системы на данный момент рассматривается в правительстве. Система позволит гражданам за срок от трех до семи лет накопить не менее 30% от стоимости будущего жилья, после чего взять жилплощадь в кредит на 15−20 лет. Ставки по кредиту будут 11,5−12,5%, то есть на 1−2 процентных пункта ниже рыночных ставок.

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Напомним, в Минске планируется также построить в 2018 году дом на 80 социальных квартир. Строительство спонсирует Китай.