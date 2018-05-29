Москва, 29 мая, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Российские авиакомпании за первые четыре месяца 2018 года перевезли более 30,5 млн пассажиров, что на 12,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается 29 мая на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

Так, авиакомпания «Аэрофлот» перевезла более 10 млн человек (+6%), «Сибирь» — 3,14 млн (+17,8%), Utair — 2,29 млн (+12,5%), «Уральские авиалинии» — 2,29 млн (+22,2%). При этом авиакомпания «Россия» снизила перевозки на 6,7%, до 2,59 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была названа самая оживленная международная воздушная линия в мире.

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