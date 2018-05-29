Владимир, 29 мая, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Все пункты сдачи Единого государственного экзамена во Владимирской области обеспечены резервными источниками электроснабжения. Об этом рассказала директор департамента образования Ольга Беляева, сообщила 28 мая пресс-служба региональной администрации. Во время экзаменов нагрузка на электросети сильно возрастает.

И. Тихий. Экзамен. 1957

«В связи с новым процессом прохождения единого государственного экзамена в этом году у нас сильно увеличивается нагрузка на электросети, так как все задания надо распечатывать и сканировать для учеников непосредственно в аудиториях, которых у нас 678 в 54 пунктах сдачи ЕГЭ. Кроме того, во всех аудиториях должно быть видеонаблюдение. Если оно по каким-либо причинам будет прекращено более чем на 15 минут, результаты экзамена аннулируются, и он переносится», — сообщила Ольга Беляева.

В этой ситуации вопрос бесперебойного обеспечения электроснабжения стоит особенно остро. Для того чтобы внештатная ситуация не смогла сорвать экзамены, а выпускникам не пришлось пересдавать, в регионе обеспечили все пункты резервными источниками питания. Кроме того, все сотрудники, которые задействованы в проведении ЕГЭ, прошли инструктаж.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период сдачи ЕГЭ в России начался 28 мая. Первыми выпускники сдали экзамены по географии и информатике. Закончится основная волна 2 июля. Во Владимирской области работают 57 пунктов сдачи экзамена. Всего в ЕГЭ в 2018 году примут участие более 6,3 тыс. выпускников.