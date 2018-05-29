Махачкала, 29 мая, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В Дагестане за последние месяцы выявлено более 10,5 тыс. человек, работающих нелегально, без оформления трудовых отношений с работодателем. В качестве безработных стоят на учете в службе занятости 25,6 тыс. человек, хотя по методологии Международной организации труда в регионе безработными считаются 163,4 тыс. человек. Такие данные привел врио главы Дагестана Владимир Васильев.

Pxhere.com Прячущийся в тени

В ходе совещания, на котором обсуждались меры по снижению неформальной занятости населения в республике, он напомнил, что президент РФ поставил задачу о снижении бедности в два раза. Но выполнить эту серьезную задачу без создания рабочих мест и привлечения большего числа трудоспособных в рабочий процесс, нереально, отметил Васильев.

По его словам, из 10,5 тыс. человек, которых уличили в нелегальной работе, уже заключили официальные трудовые договоры более чем восемь тысяч человек. Тем не менее проблема остается. Особо были отмечены на совещании такие сферы, где надо устранять проблему теневой занятости в первую очередь, как торговля, сфера услуг, в том числе автозаправочные станции, банкетные залы, миграция.

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Как отметил Владимир Васильев, кроме создания новых рабочих мест, необходимо в приоритетном порядке устраивать на работу местное население, а не трудовых мигрантов.

«Мы понимаем, что многим работодателям, особенно работающим в тени, выгодно на работу брать мигрантов: им меньше можно платить, за них он не производит отчисления в социальные фонды и т.д. Пора с этим заканчивать», — заявил врио главы Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Дагестана неоднократно заявлял о том, что вывести экономику республики из того состояния, в котором она оказалась в настоящее время, можно только с помощью налогов. Он призвал вывести бизнес из тени, поставить всех, кто работает на рынках, автозаправках, других сферах, на налоговый учет, в противном случае он пообещал снести все торговые точки и на их месте построить предприятия крупных торговых сетей, которые будут исправно платить налоги, а остальным представителям бизнеса пообещал масштабные проверки.

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