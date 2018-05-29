Москва, 29 мая, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Сочетание слов «потеря признаков государственного управления», которое использовал постоянный представитель президента Украины в «Автономной Республике Крым» Борис Бабин для характеристики ситуации в ряде районов страны, — своего рода эвфемизм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Франц Клинцевич

«Истинное положение дел гораздо хуже. Налицо распад государственности, и районы, граничащие с Крымом, отнюдь не исключение — процесс идет на всей территории Украины», — констатировал сенатор.

Вместе с тем, по его словам, попытка выделить эти районы в качестве каких-то особых зон неуправляемости явно не случайна.

«За ней кроется уже давно привычное для Киева стремление объяснять все «трудности» Украины внешним воздействием. Словом, опять с больной головы на здоровую», — указал парламентарий.

Первопричина распада украинской государственности — Майдан, и нынешняя украинская власть не в состоянии остановить этот процесс, уверен Клинцевич, по мнению сенатора, «она может лишь его ускорить, что успешно и делает».