Сургут, Югра, 30 мая, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Нападения на прохожих преступник с ножом на улицах города Сургут осуществил 19 августа 2017 года. В результате ранения получили семь человек. Нападавший был обезврежен органами правопорядка. Но когда информация о происшествии была подхвачена местными СМИ, возникли и провокационные версии, гласившие чуть ли не о массовом этническом конфликте или распускавшие слухи об угрозе масштабных терактов. И та, и другая линия освещения событий, стоило лишь немного подумать, была «явной рекламой» действий, действительно чреватых дестабилизацией обстановки. Но основная ответственность ложиться здесь на представителей руководства местных органов охраны правопорядка.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. 1797-1799

Их молчание и нежелание вовремя действовать в информационном пространстве, давая адекватные ситуации комментарии, позволило разгуляться слухам и «горячим публикациям», высосанным из пальца безответственными журналистами. Этот и другие подобные случаи показывают — важно не только умение правоохранителей вести борьбу с преступлениями, важно не давать при этом распространяться провокационным и безответственным выдумкам.

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