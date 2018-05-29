Когда власти молчат — слухи перерастают в истерию. Что должна власть?
Сургут, Югра, 30 мая, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Нападения на прохожих преступник с ножом на улицах города Сургут осуществил 19 августа 2017 года. В результате ранения получили семь человек. Нападавший был обезврежен органами правопорядка. Но когда информация о происшествии была подхвачена местными СМИ, возникли и провокационные версии, гласившие чуть ли не о массовом этническом конфликте или распускавшие слухи об угрозе масштабных терактов. И та, и другая линия освещения событий, стоило лишь немного подумать, была «явной рекламой» действий, действительно чреватых дестабилизацией обстановки. Но основная ответственность ложиться здесь на представителей руководства местных органов охраны правопорядка.
Их молчание и нежелание вовремя действовать в информационном пространстве, давая адекватные ситуации комментарии, позволило разгуляться слухам и «горячим публикациям», высосанным из пальца безответственными журналистами. Этот и другие подобные случаи показывают — важно не только умение правоохранителей вести борьбу с преступлениями, важно не давать при этом распространяться провокационным и безответственным выдумкам.
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