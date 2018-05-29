Пермь, 29 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Большой симфонический оркестр имени Петра Чайковского даст бесплатный концерт в Международный день защиты детей, сообщает 29 мая телекомпания Vetta.

Tvkultura.ru Владимир Федосеев

Событие состоится в Пермской краевой филармонии, за дирижерским пультом будет стоять народный артист СССР Владимир Федосеев.

В программе вечера прозвучат произведения известных советских и российских артистов, в частности Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима Магомаева. Их песни будут звучать в исполнении баритона Василия Ладюка и тенора Алексея Татаринцева.

Мероприятие начнется 1 июня в 19:00 по местному времени. Бесплатные билеты можно получить в кассах филармонии, количество мест ограничено.