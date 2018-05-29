Симферополь, 30 мая, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Открытие Крымского моста стало для общественного сознания нынешней Украины чем-то вроде тарана, пробивающего пропагандистские заслоны майданщиков в виде утверждений о «гибнущем под тяжестью московской оккупации Крыме». Почему столь неадекватная реакция демонстрируется на всех уровнях украинского информационного пространства, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

В начале строительства соединяющего Крым и Кубань огромного моста украинские эксперты, включая ученых, принялись яростно доказывать, почему это строительство невозможно и никакого моста никогда не будет. Теперь же, когда мост реально есть, этой братии остается либо скромно отмалчиваться, либо лгать на тему недолговечности, мол, развалится через 15 лет. Но те украинцы, которым задурила головы майданная пропаганда, оказались и вовсе в тяжелом положении. Спасительная на первых порах реакция «никакого моста нет, это все фейк» чревата тем большим разочарованием в ближайшем будущем. А заявления украинских депутатов о том, что «мост надо разбомбить», говорят о стремлении и дальше дурить головы собственного народа.

Президент Украины Порошенко попытался затмить открытие моста открытием сельского фельдшерского пункта, придав этому событию чуть ли не вселенское значение. На свершения же хоть сколько-нибудь серьезные Украина уже давно неспособна, продолжая унылое воровство советского наследия.

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