Ростов-на-Дону, 29 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Донские волонтёры выступили с предложением, реализация которого позволит естественным и гуманным способом сократить численность бродячих собак. Это даст возможность за пять лет снизить число бездомных животных вдвое, а за восемь лет — полностью решить проблему. Донской губернатор Василий Голубев поддержал проект, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Бродячий пёс

Проект «Собачий патруль» предполагает процедуру стерилизации, вакцинирования и чипирования животных. После этого бродячих псов вновь отпускают на волю. По предварительным оценкам, в Ростовской агломерации насчитывается около 10 тыс. безнадзорных животных.

«Эта проблема очень актуальна и, надо признать честно, в последнее время немного подзапущена. Сейчас строится приют на 1,5 тысячи животных, но нам необходимо системное и гуманное решение по контролю численности бездомных собак», — отметил Голубев.

Напомним, запуск первой очереди Центра массовой стерилизации и вакцинации бездомных собак в Ростове-на-Дону запланирован на июнь 2018 года. Это позволит ежемесячно стерилизовать до 130 собак. На площади 200 кв. метров будут созданы помещения для приема, осмотра, содержания бродячих псов, операционная зона, небольшой склад и комната для сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Собачий патруль» был представлен в Ростове-на-Дону осенью 2016 года. Его реализация предполагала защитить бродячих животных от варварской расправы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018. Запуск проекта на Дону поддержал руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, директор Ростовского государственного цирка Дмитрий Резниченко. Автором идеи выступил предприниматель Сергей Меньшиков. Центр льготной стерилизации животных, предполагал автор инициативы, продолжит свою работу и после мундиаля. По словам организаторов, реализация проекта позволит гуманным способом в течение пяти-восьми лет снизить поголовье бездомных собак на 85−95%.

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